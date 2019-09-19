Son Dakika Haberleri: Bilecik'te fasulye hasadı
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Bilecik'te fasulye hasadı

1 saat önce

Bilecik'te tarla gününde, İl Özel İdaresi tarafından alınan harman makinesiyle ilk fasulye hasadı yapıldı.

Bilecik'te fasulye hasadı, System.String[]

Bilecik'te tarla gününde, İl Özel İdaresi tarafından alınan harman makinesiyle ilk fasulye hasadı yapıldı.

Vali Bilal Şentürk, merkeze bağlı Kurtköy'de düzenlenen tarla gününde, alın terleriyle, emekleriyle rızkını kazanan ve ülkeyi besleyen üreticiler başta olmak üzere hep birlikte Bilecik'e en iyisini yapmakla mükellef olduklarını dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da dört bölgeye sınırı bulunan Bilecik'in dört mevsim yaşanması ve 1 milyon 250 bin dekar tarımsal alanda kullanılan arazi varlığının olması bakımından ürün yelpazesinin geniş olduğunu anlattı.

Köy muhtarı Mehmet Ali Akıncı ise harman makinesinin alımında desteği bulunan başta Vali Şentürk olmak üzere kurumlara teşekkür etti.

Daha sonra Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri ile harman makinesiyle ilk hasadı izledi.

Necati Şentürk, Kurtköy, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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