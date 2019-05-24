Son Dakika Haberleri: Bilecik'te feci kaza: 1 ölü

Bilecik'te feci kaza: 1 ölü

1 saat önce

Bilecik'te feci kaza: 1 ölüBİLECİK'te otomobil sürücüsü Feyzi Bağlan (70), önünde giden TIR'ı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen başka bir TIR'ın dorsesine çarptı.

Bilecik'te feci kaza: 1 ölü
BİLECİK'te otomobil sürücüsü Feyzi Bağlan (70), önünde giden TIR'ı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobiline sıkışan sürücü Bağlan hayatını kaybetti.
Kaza, Bilecik- Osmaneli karayolu Gülümbe rampası mevkiinde meydana geldi. Osmaneli ilçesine giden Feyzi Bağlan kullandığı 11 EN 325 plakalı otomobille, önünde giden 08 K 0693 plakalı TIR aracını solladı. Bağlan, bu sırada karşı yönden gelen Üzeyir Atasoy idaresindeki 66 LG 935 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilinde sıkışan Feyzi Bağlan hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine Jandarma, Polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Bağlan'ın cesedi ise AFAD ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak TIR sürücüleri ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Bilecik'te feci kaza: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:28 Kaynak: DHA
Bilecik, Güncel
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