Bilecik'te fotokapana yakalanan yaban hayvanları
25 dakika önce
Bilecik'te, yaban hayvanlarının populasyonunun belirlenmesi için ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara takılan görüntüler, belgeselleri aratmadı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:14 Kaynak: AA
'te, yaban hayvanlarının populasyonunun belirlenmesi için ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara takılan görüntüler, belgeselleri aratmadı.
Bilecik Doğa ve Yaban
Hayatı Topluluğu üyeleri, ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapan makineleriyle yaban hayatı fotoğraflarla kaydetmeye devam ediyor.
Topluluk üyelerinden Hakan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleme çalışmalarının devam ettiğini, farklı türleri de fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi.
Doğa ve yaban hayatının korunması için çalıştıklarını belirten Ertürk, doğa ve yaban hayatını sevenleri topluluğa davet ettiklerini sözlerine ekledi.
Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame