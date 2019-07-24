Son Dakika Haberleri: Bilecik'te fotokapana yakalanan yaban hayvanları
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Bilecik'te fotokapana yakalanan yaban hayvanları

25 dakika önce

Bilecik'te, yaban hayvanlarının populasyonunun belirlenmesi için ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara takılan görüntüler, belgeselleri aratmadı.

Bilecik'te fotokapana yakalanan yaban hayvanları, System.String[]
Bilecik'te, yaban hayvanlarının populasyonunun belirlenmesi için ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara takılan görüntüler, belgeselleri aratmadı.
Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapan makineleriyle yaban hayatı fotoğraflarla kaydetmeye devam ediyor.
Topluluk üyelerinden Hakan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleme çalışmalarının devam ettiğini, farklı türleri de fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi.
Doğa ve yaban hayatının korunması için çalıştıklarını belirten Ertürk, doğa ve yaban hayatını sevenleri topluluğa davet ettiklerini sözlerine ekledi.
Bilecik, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:14 Kaynak: AA
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