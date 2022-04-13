Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki 3 aracı adeta biçti - Son Dakika
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Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki 3 aracı adeta biçti

13.04.2022 00:58
Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki 3 aracı adeta biçti

Bilecik'te, Tarım Kredi Kooperatifi şubesine yem indiren kamyon, freninin boşalması sonucu hareket etmeye başlayarak park halindeki 3 aracı adeta biçti.

Bilecik'te, Tarım Kredi Kooperatifi şubesine yem indiren kamyon, freninin boşalması sonucu hareket etmeye başlayarak park halindeki 3 aracı adeta biçti.

Bilecik'in Söğüt ilçesi Orta Mahalle Gündüzbey Caddesi üzerinde yem yüklü 39 DF 810 plakalı kamyon, Tarım Kredi Kooperatifi şubesi önüne yanaştı. Bir şahıs kamyonun üzerine çıkarken, diğerleri aşağıdan yem çuvallarını içeri taşıdığı esnada araç geri geri hareket etmeye başladı. Kamyon kasanında bulunan bir şahıs aşağı atlayarak kurtulurken, freni boşalan kamyon park halindeki 11 AAH 923, 11 AAE 091 ve plakasını kaldıran Fatih Savcı'ya ait araçlara çarptı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlar biri kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yaşanan olayda bir işyeri de hasar gördü. - BİLECİK

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Tarım Kredi Kooperatifi, Bilecik, Tragger, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki 3 aracı adeta biçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te freni boşalan kamyon park halindeki 3 aracı adeta biçti - Son Dakika
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