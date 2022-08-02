Bilecik'te freni boşalan kamyonet 3 araca çarptı - Son Dakika
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Bilecik'te freni boşalan kamyonet 3 araca çarptı

02.08.2022 13:42
Bilecik'te freni boşalan kamyonet 3 araca çarptı

Bilecik'te freni boşalan kamyonet, park halindeki 3 otomobile çarptı.

Bilecik'te freni boşalan kamyonet, park halindeki 3 otomobile çarptı.

Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ne 43 BD 583 plakalı kamyonetini park eden Önder Kuyucu, araçtan indiği sırada araç hareket etti.

Hızlanan kamyonet, yokuş aşağı yaklaşık 30 metre geri kayarak caddede park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kamyonet ile çarptığı 3 otomobilde hasar oluştu.

Caddede önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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BAL'da mücadele eden Bayırköyspor isim değişikliğine giderek Bilecikspor 1969 Kulübü oldu BAL'da mücadele eden Bayırköyspor isim değişikliğine giderek Bilecikspor 1969 Kulübü oldu
Kaynak: AA

Gazipaşa, Tragger, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te freni boşalan kamyonet 3 araca çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te freni boşalan kamyonet 3 araca çarptı - Son Dakika
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