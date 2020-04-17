Bilecik'te fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Kasımpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Eskişehir'de hakkında kayıp başvurusu yapılan F.D.Ö. bulundu, onu fuhşa teşvik ettikleri öne sürülen E.G, G.B, M.S.A. ve S.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B, M.S.A. ve S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.G. ise tutuklandı.

F.D.Ö. ifadesinin ardından Eskişehir'deki ailesine teslim edildi.