Bilecik'te "GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı' - Son Dakika

Bilecik'te "GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"

6 saat önce

Bilecik'te, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Bilecik'te

Bilecik'te, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.


112 Acil Çağrı Merkezi binasında gerçekleşen toplantıda, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Filiz Sağır, GAMER'in faaliyetleri ve çalışmaları hakkında sunum yaptı. Toplantıda, 2019 yılında meydana gelen ve GAMER'e yansıyan olaylar değerlendirildi.


Vali Şentürk, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin, kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulduğunu anımsatarak, GAMER'in 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini bildirdi.

GAMER koordinasyonu ile ilgili çalışmaların önemli olduğunu anlatan Şentürk, kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin önemine değindi.

İçişleri Bakanlığı, Filiz Sağır, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Son Dakika Haberleri
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:08 Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
23:05 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika
23:05 İran'da yarın ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:18:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te "GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]