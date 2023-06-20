Gazete sahibi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Gazete sahibi silahlı saldırıda yaralandı

Gazete sahibi silahlı saldırıda yaralandı

20.06.2023 20:16

Bilecik'te bir yerel gazetenin genel yayın yönetmeni ve köşe yazarı olan Cafer E, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda elinden ve ayağından yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili şüpheli Ahmet Yasir B. ve babası Ziya B.'yi gözaltına aldı. Ahmet Yasir B. tutuklanırken, Ziya B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cafer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik'te yayımlanan bir yerel gazete ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Köşe yazarlığı da yapan Cafer E, Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi'ndeki sitede bulunan evinin önüne gelerek aracını park etti. Aracın yanına yaklaşan şüpheli, inmeye hazırlanan Cafer E'ye tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra uzaklaştı.

Gazete sahibi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Elinden ve ayağından yaralanan Cafer E, bir süre zanlının peşinden gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cafer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, AZMETTİRİCİ SERBEST

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Ahmet Yasir B. ve onu azmettirdiği öne sürülen babası Ziya B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde Ahmet Yasir B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ziya B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazete sahibi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, Cafer E'nin aracını park ettiği, inmeden önce yanına bir kişinin geldiği, daha sonra şüphelinin uzaklaştığı ve yaralanan gazete sahibinin bir süre bu kişinin peşinden gittiği görülüyor.

Kaynak: AA
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Beşiktaş, Bilecik, Güncel, Son Dakika

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