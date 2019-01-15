Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Geçen Yıl 146 Bin 7 Kişi Sorgulandı

Bilecik'te Geçen Yıl 146 Bin 7 Kişi Sorgulandı

8 dakika önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde yapılan kontrollerde 146 bin 7 kişinin sorgulandığını bildirdi.

Bilecik'te Geçen Yıl 146 Bin 7 Kişi Sorgulandı, System.String[]
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde yapılan kontrollerde 146 bin 7 kişinin sorgulandığını bildirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet ve asayişin sağlanması, suç ve suçluluğun önlenmesi, silah, mühimmat, kaçak mal ve her türlü suç eşyasının ele geçirilmesi, aranan kişilerin yakalanması, meydana gelen olayların ve suçların aydınlatılması, suç işleyenlerin ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimiz ve ilçelerimizde 2018 yılı boyunca yapılan uygulama, arama ve kontrollerde toplam 146 bin 7 şahıs sorgulanmış, sorgulanan şahıslardan 955 şahsın arandığı tespit edilerek yakalanmıştır. Ayrıca bu uygulamalarda 41 bin 567 aracın da sorgusu yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce okul çevrelerinde, günübirlik evlerde, parklarda ve umuma açık yerlerde şüpheli şahıslar kontrol edilerek, aranan şahısların yakalanması, ayrıca çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı uygulama ve kontrollerimize vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Yaşam
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