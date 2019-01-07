Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Genç Çiftçi Projesi

Bilecik'te Genç Çiftçi Projesi

1 saat önce

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, genç çiftçi projesi uygulamasında üreticileri ziyaret etti.

Bilecik'te Genç Çiftçi Projesi, System.String[]
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, genç çiftçi projesi uygulamasında üreticileri ziyaret etti.

Yavuz, Oğulpaşa köyünde istiridye mantarı yetiştiriciliği yapan Kadir Poyraz'ın üretim tesislerini incelemesinde, kentte bu tür üretimin yaygınlaşmasını istediklerini belirterek, "Proje ilçe için örnek oldu. Üreticimiz, kaliteli mantar üretmeyi başarmış. Kendisine destek olacağız. İstiridye mantarı ilçeye ek gelir kapısı olabilir." dedi.

Yoldaş da bakanlık tarafından uygulamaya konulan projeyle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesinin amaçlandığını belirterek, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklendiğini söyledi.

Poyraz ise yılda yaklaşık 16 ton mantar ürettiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Osmaneli, Güncel
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