Bilecik'te Genç Çiftçilere Koyun Dağıtıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 5 çiftçiye toplam 170 koyun dağıtıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 5 çiftçiye toplam 170 koyun dağıtıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle Bilecik genelinde bin küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yoldaş, projenin hayvancılığa önemli katkı sağlayacağını anlatarak, şunları kaydetti:



"Hayvanlarını teslim alan üreticiler 3 yıl boyunca bunları damızlık olarak kullanıp, et ve sütünden elde ettikleri gelirler işletmelerine katkı sağlayacaktır.

İlimiz bitki örtüsü bakımından küçükbaş hayvan yetiştirilmeye çok uygun. Bu tür projelerle hayvancılığın daha fazla gelişeceği kanaatindeyim.

Proje kapsamında 18 ve 40 yaş arasındaki çiftçilerimize devletimiz tarafından verilen hayvanların tamamı hibe olarak veriliyor. Alan vatandaşlarımıza hayırlı bereketli olmasını diliyorum."



Burçalık köyünden Meral Yalçın de proje kapsamında 34 küçükbaş hayvan aldığını ifade ederek, destek veren yetkililere teşekkür etti.

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