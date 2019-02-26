Bilecik'te Gençlerle Sabah Namazı Buluşması
59 dakika önce
Bilecik Yediler Camiinde sabah namazında genç buluşması programı düzenlendi.
Bilecik
Yediler Camiinde sabah namazında genç buluşması programı düzenlendi.
Bilecik İl Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; sabah namazının kılınmasından sonra, dua ve tesbihatla devam etti. Programa katılan Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen
yaptığı konuşmada; "Aramızda gençlerimiz var. Onları tebrik ediyorum, bu mübarek vakitte bizleri bir araya getiren Rabbimize şükürler olsun. Rabbim sabah vaktinin, cuma gününün bereketini ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm İslam alemi üzerine yağdırsın. Rabbim gönüllerimizi, yolumuzu, ufkumuzu fetheylesin. Cenab-ı hakk dualarımızı, ibadetlerimizi kabul buyursun. Müslümanlar birlik, beraberlik, huzur içinde mutlu ve güçlü olsunlar" dedi.
Daha sonra cami ve genç buluşması programı çorba ikramıyla son buldu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:42 Kaynak: İHA
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