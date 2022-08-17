Yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi - Son Dakika
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Yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi

17.08.2022 16:25
Yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi

Bilecik'te gerçekleştirilen tarihi eser operasyonda bir şahısın üzerinde, yılan derisi üzerine işlenmiş dini eser ele geçirildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen tarihi eser operasyonda bir şahısın üzerinde, yılan derisi üzerine işlenmiş dini eser ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir istihbarat çalışma neticesinde 1 şüpheli şahsın üzerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Z.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada; 1 adet yılan derisi üzerine Arapça yazılmış dini eser ele geçirildi.

Tarihi esere el konulurken, şüpheli Z.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi - Son Dakika

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