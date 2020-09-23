Son dakika haberleri! Geri manevra yapan jandarma aracı yayaya çarptı - Son Dakika

Geri manevra yapan jandarma aracı yayaya çarptı

Bilecik'te kapalı olan sokağın girişinde hiç bir işaretleme olmaması kazaya sebep oldu

BİLECİK - Bilecik'te geri geri manevra yapan resmi plakalı jandarma aracı bir yayaya çarptı. Kazada 73 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Alınan bilgilere göre; İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesinde seyir halindeki 11 JAA 041 plakalı resmi araç sürücüsü uzman çavuş Emrah A. Saraç Sokak üzerine dönüş yaptı. Sokak sonunda belediye tarafından yapılan asfaltlama çalışması nedeniyle bir duba ile kapalı olduğunu gören sürücü Emrah A. geri geri gelerek sokaktan çıkmak istedi. Bu esnada sokak üzerinde yolda bulunan Nevzat T.'yi görmeyen araç sürücü yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, jandarmaya ait resmi araç için bulunan başka bir personel olayı görüntüleyen İHA muhabirine engel olurken, "Sil o görüntüleri" diye de tepki gösterdi.