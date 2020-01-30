Bilecik'te "Girişimciliğin köşe taşları" eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Girişimciliğin köşe taşları' eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'te "Girişimciliğin köşe taşları" eğitimi düzenlendi

6 saat önce

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, üretken kadınların girişimciliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla "Girişimciliğin köşe taşları" eğitim programı düzenlendi.

Bilecik'te

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, üretken kadınların girişimciliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla "Girişimciliğin köşe taşları" eğitim programı düzenlendi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şentürk, yaptığı konuşmada, farklı illerden kente yerleşen birçok kişinin iş yerinin bulunduğunu anımsatarak, girişimci ruhu ve girişimci olanların Bilecik'te başarılı olabileceğini söyledi.

Üretmek için yola çıkan kişinin, kararlılıkla yoluna devam etmesi halinde başarılı olacağını belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Girişimcilik ruhuna farkındalık oluşturmalıyız. Bilecik'teki kadınlarımızın bir şeyler üretme gayretinde olduklarını görüyorum. Kadınlarımızdan sonra bu cesareti gençlerimize aşılayalım. Girişimcilik önemli. Yılmadan ve yorulmadan çalışan herkes işinde başarılı olur. Bilecik'in önemli bir potansiyeli var. Çevresinde 26 milyonluk bir pazarı mevcut. Üretmek çok zor değil. Elimizde her türlü imkan bulunuyor, bunu geliştirelim istiyoruz."

Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta da kadın girişimcilerin, ülke ekonomisine katkı sağladığını, istihdam sorununa çözüm ürettiğini ve ailenin refah düzeyini artırdığını bildirdi.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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