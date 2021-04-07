Bilecik'te Göksu Nehri'nin taşmasının ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Göksu Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağış sonrası Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelerek Osmaneli ilçe sınırlarında Sakarya Nehri'ne dökülen Göksu Nehri'nin taşması sonucu Göksu Vadisi'nde bulunan tarım arazilerinin su altında kaldığı hatırlatıldı.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın Düzmeşe köyünde meydana gelen su taşkını sonrası zarar gören tarımsal arazilerde hasar tespit çalışmalarına katıldığı belirtilen açıklamada, Yoldaş'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Yaklaşık 2 bin dekarlık alanda ilk tespitlerde su baskını zararı bulunmaktadır. Genellikle meyve bahçelerinde oluşan su baskınının yer yer hububat ve yem bitkisi ekili alanlarda meydan geldiğini gözlemledik. Arkadaşlarımız arazide hasar tespit çalışmalarına başlamış olup, tarla ve bahçelerdeki sular çekildikten sonra hasar tespiti daha net bir şekilde yapılabilecektir."