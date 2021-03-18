Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı

18.03.2021 21:36

Bilecik'te ihbar üzerine Gölpazarı ilçesindeki bir köyde bulunan gölette arama çalışması yapan ekipler, araçlarıyla gölete düşen karı kocanın cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz çiftin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde meydana gelen olayda, kum ocağı için kullanılan ve daha sonradan su birikintisine dönüşen gölette araç ile suyun üzerinde bir erkek cesedi gören köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler durumu AFAD'a bildirdi.

Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı

ÇALIŞMALARDA ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD ekipleri botla yaptıkları çalışmada bir erkek cesedine ulaştı. Daha sonra araç içinde başka bir şahsın olabileceğini değerlendiren ekipler hemen vinç çağırdı. Vinç yardımı ile su birikintisinden çıkarılan araç içinde bir de kadın cesedine ulaşıldı. Jandarma ekipleri kısa süreli bir araştırma ile cesetlerin Kıymet (47) ve Cemalettin (49) Öztürk çiftine ait olduğu bilgisine ulaştı. Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından çiftin cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı
Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika


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