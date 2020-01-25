Bilecik'te görünmemiş hırsızlık - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te görünmemiş hırsızlık - Son Dakika

Bilecik'te görünmemiş hırsızlık

6 saat önce

Bilecik'te şehir magandaları soğuk kış günlerinde kapalı durakta bulunan ve vatandaşların ısınmasını sağlayan ısıtıcıyı yerinden sökerek kullanılamaz hale getirirken, hırsızlar güvenlik kamera görüntüleri ile tespit edildi.

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Bilecik'te şehir magandaları soğuk kış günlerinde kapalı durakta bulunan ve vatandaşların ısınmasını sağlayan ısıtıcıyı yerinden sökerek kullanılamaz hale getirirken, hırsızlar güvenlik kamera görüntüleri ile tespit edildi.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeni Mahalle Yeşil Camii önünde hizmet veren kapalı duraktaki ısıtıcıya zarar veren şehir magandalarının kimliği ise kapalı duraklarda bulunan 24 saat ve kesintisiz olarak kayıt alan kamera görüntülerinden tespit edildi. Görüntülerde şehir magandalarının ısıtıcının koruyucu kutusunu, ısıtıcının kablolarını sökmeleri ve ısıtıcıyı çalışamaz hale getirmeleri yer alıyor. Olayın hemen ardından belediye ekipleri ısıtıcıdaki sorunu gidererek montajını tamamladı ve vatandaşların kullanımına sundu. Polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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