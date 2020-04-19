Bilecik'te günlük 18 bin aracın geçtiği kara yolu sessiz kaldı - Son Dakika

Bilecik'te günlük 18 bin aracın geçtiği kara yolu sessiz kaldı

Marmara Bölgesi'ndeki Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan ve günlük ortalama 18 bin aracın geçtiği D-650 kara yolu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Marmara Bölgesi'ndeki Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan ve günlük ortalama 18 bin aracın geçtiği D-650 kara yolu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan Bilecik'teki D-650 kara yolunda araç trafiği azaldı. Bilecik'i Sakarya, Eskişehir ve Bursa'ya bağlayan kara yolunda geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyan araçların dışında özel otomobillerin neredeyse yok denilecek kadar olması dikkati çekti. Kara yolunda polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü gözlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı

Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok

'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi

Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı

Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin

Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti

Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı

Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı

Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır

Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük

Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük

Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı

Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı