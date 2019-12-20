Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Bilecik'te 52 güvercini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı, System.String[]

Bilecik'te 52 güvercini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bozüyük Çarşı Mahallesi Saraycık Caddesi'nde yaşayan Ş.Ç, apartman dairesinde beslediği 52 güvercinin çalındığını polise ihbar etti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, güvercinleri sabah saatlerinde H.T, S.K. ve E.Ç'nin çaldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güvercinler de Ş.Ç'ye teslim edildi.

Çarşı Mahallesi, Saraycık, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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