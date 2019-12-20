Bilecik'te güvercin hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te 52 güvercini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bozüyük Çarşı Mahallesi Saraycık Caddesi'nde yaşayan Ş.Ç, apartman dairesinde beslediği 52 güvercinin çalındığını polise ihbar etti.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, güvercinleri sabah saatlerinde H.T, S.K. ve E.Ç'nin çaldığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Güvercinler de Ş.Ç'ye teslim edildi.