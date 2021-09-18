Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı

Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim