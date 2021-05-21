Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.B.P. idaresindeki 26 US 580 plakalı hafif ticari araç, Bilecik istikametine seyir halindeyken Selimiye köyü kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.G.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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