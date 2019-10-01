Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "hafızlık icazet töreni" 4 Ekim'de
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te "hafızlık icazet töreni" 4 Ekim'de

18 dakika önce

Bilecik'te, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in katılımıyla 4 Ekim'de hafızlık icazet töreni yapılacak.

Bilecik'te

Bilecik'te, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in katılımıyla 4 Ekim'de hafızlık icazet töreni yapılacak.

İl Müftüsü Necati Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayıboyu Camisinde merkez ve Bozüyük ilçesinden 36 öğrenciye hafızlık icazeti verileceğini bildirdi.

Akkuş, Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunda yaklaşık 60 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak bir projesi olarak eğitim faaliyetine başlayan Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerinin, aynı zamanda Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulunda eğitimlerine devam ettiğini duyuran Akkuş, "Önümüzdeki yıl kursumuzda 70 öğrenci eğitim alacak. Ramazan ayında bazı camilerimizde ezberden mukabele okuyan öğrencilerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki yıl tüm camilerimizde bu hafızlarımız tarafından mukabeleler okunacak." ifadelerini kullandı.

Akkuş, Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunun faaliyete geçmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'in ayrıca, Valiliği ziyaret edeceği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konferans vereceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 1 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses kaydı: Güldüklerini duyabiliyorsunuz Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 15:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "hafızlık icazet töreni" 4 Ekim'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]