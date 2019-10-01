Bilecik'te, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in katılımıyla 4 Ekim'de hafızlık icazet töreni yapılacak.

İl Müftüsü Necati Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayıboyu Camisinde merkez ve Bozüyük ilçesinden 36 öğrenciye hafızlık icazeti verileceğini bildirdi.

Akkuş, Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunda yaklaşık 60 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak bir projesi olarak eğitim faaliyetine başlayan Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerinin, aynı zamanda Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulunda eğitimlerine devam ettiğini duyuran Akkuş, "Önümüzdeki yıl kursumuzda 70 öğrenci eğitim alacak. Ramazan ayında bazı camilerimizde ezberden mukabele okuyan öğrencilerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki yıl tüm camilerimizde bu hafızlarımız tarafından mukabeleler okunacak." ifadelerini kullandı.

Akkuş, Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunun faaliyete geçmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'in ayrıca, Valiliği ziyaret edeceği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konferans vereceği bildirildi.