Bilecik'te hafta sonu kısıtlamaya uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi - Son Dakika

Bilecik'te hafta sonu kısıtlamaya uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi
14.12.2020 12:43
Bilecik'te cuma günü başlayan ve pazartesi günü son bulan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi.
Bilecik'te cuma günü başlayan ve pazartesi günü son bulan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi.
11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de emniyet çalışanları yoğun mesai harcadı. Kenttin belirli noktalarında trafik ekipleri tarafından araçlar üzerinde denetim yaparken, asayiş ekiplerinde cadde ve sokaklarda devriye attı. Yapılan uygulamalarda kent genelinde kısıtlamalara uymayan 16 kişi 3 bin 150 TL ceza yazıldı. - BİLECİK
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