Bilecik'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışma yapan ekipler, 16 KPP 46 plakalı kamyonetiyle bir hurda dükkanının önünde kantara girmek için bekleyen E.I'nın (31) kimliğini kontrol etmek istedi.

Polisi görünce yaya olarak kaçmaya başlayan E.I, yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.I'nın 4 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.