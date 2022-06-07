A.A'nın "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "Konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından arandığı ve hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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