Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

07.06.2022 16:14
Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bilecik'te hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bilecik'te hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından il genelinde yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Vezirhan beldesindeki uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri A.A'nın kimlik bilgilerini sorguladı.

A.A'nın "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "Konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından arandığı ve hakkında 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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