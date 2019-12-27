Bilecik'te halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleri toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleri toplantısı - Son Dakika

Bilecik'te halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleri toplantısı

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleriyle bir araya geldi.

Bilecik'te halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleri toplantısı, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleriyle bir araya geldi.

Öğretmenevindeki toplantıda halk eğitim merkezlerinin geniş bir kitleye hitap ettiğini belirten Şentürk, meslek edindirme ve halk eğitim merkezi kurslarına önem verdiklerini kaydetti.

Şentürk insanlara faydalı olmak için gayret edilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendimizi geliştirirken diğer taraftan da toplumu geliştirmeliyiz. Bilecik'i ön plana çıkaracak ürünlerin bulunduğu kurslara yönelmeliyiz. İddialı ürünler ortaya koymalıyız. Kişinin yaptığı ürünlerle kendini göstermesi ve beğenilmesi kendisini mutlu eder. Toplumsal etkinliklere yer verelim. İmkan ve kabiliyetleri sonuna kadar değerlendirelim. Farklı özellikleri ön plana çıkaracak çalışmalar yapalım. Açılacak kurslarda seçici davranalım."

Toplantıda yapılacak faaliyetler ve kurslar hakkında görüş alışıverişinde bulunuldu.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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