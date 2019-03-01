Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Halk Günü" Toplantısı

Bilecik'te "Halk Günü" Toplantısı

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vatandaşların, taleplerini iletmeleri, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vatandaşların, taleplerini iletmeleri, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Edebali Ortaokulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Şentürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ile ilgili kurum müdürleri ve İstiklal Mahallesi sakinleri katıldı.


Vatandaşların talep, şikayet, sıkıntı ve önerilerini dinleyen Şentürk, halkın daha rahat ve huzurlu ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Mahallelerde herkese ulaşabilmek ve vatandaşın sorununu çözüm bulmak için toplantılar düzenlediklerini aktaran Şentürk, "Devletin sunduğu imkanları dengeli bir şekilde insanlarımız için kullanacağız. Sosyal adaleti, huzuru, güvenliği saygı ve sevgi içinde bulunan güzel bir toplum oluşturacağız. Böylece devlet de güçlü olacak, millet de güçlü olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:11 Kaynak: AA

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