Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi
Son Dakika Yaşam Haber

Bilecik'te "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi

56 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vatandaşların, taleplerini iletmeleri, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vatandaşların, taleplerini iletmeleri, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez Başköy'de düzenlenen "Halk Günü" toplantısına Vali Şentürk'ün yanı sıra eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve daire müdürleri ile köy sakinleri katıldı.

Köy Muhtarı Mehmet Karasu ile birlikte tarihi hamam ile geçmiş yıllarda yapılan İpekböcekliği konaklarında ve köyde incelemede bulunan Vali Şentürk, Baştacı Kadınlar Derneğini ziyaret ederek, yaptıkları yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Vatandaşlarımızın yaşadıkları yerde aldıkları kamu hizmetleriyle ilgili sıkıntıları, sorunları var mı? Sıkıntılarını dinlemek, çözüm üretebileceklerimize çözüm üretmek, beraber yapabileceklerimizi görüp, onları da devreye sokmak adına köylerimize ziyaretlerimiz oluyor. Bir çalışma yaparken, emek sarf ederken onun analizini iyi yapmak lazım. Birlik olursanız yapamayacağınız iş yok. Köyün bir işi olduğunda imece usulü yapmalıyız. Yapılacak işlerin bir tarafından herkes tutmalıdır. Hatta bana da söyleyin bende gelip işin bir ucundan tutayım" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
Başköy, Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili önemli açıklama: Müdahale edeceğiz Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye dolmuşla gidip geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:14:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]