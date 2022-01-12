Bilecik'te "Halkın Esnafı Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından esnafa ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla planlanan "Halkın Esnafı Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, bu projede İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yola çıktıklarını söyledi.

Projeyle, en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirten Şahin, "Bizim başlığımız 'Halk Bakkal' değil 'Halkın Esnafı' çünkü zincir marketler her şey satıyor. Bakkal ürünlerinin dışında manav, züccaciye ürünleri de satıyorlar. Hatta beyaz eşya satanlar bile var. Bu çok sakıncalı bir durum. Küçük esnafın hızla erimesine sebebiyet veriyor. Yerli esnafımızı ne kadar koruyabilirsek kendimizi o kadar başarılı saymış olacağız." diye konuştu.

Toplantı, ihtiyaç sahiplerine verilecek sosyal yardım kartlarına yüklenecek paralarla gıda ürünleri satan esnaftan alışveriş yapılmasına dayanan uygulamanın işleyişine ilişkin sunumla sona erdi.