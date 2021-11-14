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Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor - Son Dakika

Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor

14.11.2021 11:23
Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor

Bilecik'te sonbaharda yetişen ve hasadı süren cennet hurması kurutularak tüketiciye ulaştırılıyor.

Bilecik'te sonbaharda yetişen ve hasadı süren cennet hurması kurutularak tüketiciye ulaştırılıyor.

Kentte merkeze bağlı Başköy, Bekdemir ve Küplü köyleri ile Bayırköy beldesi ve İnhisar ilçesinde toplam 468 dekar alanda üretimi yapılan cennet hurmasında ekim ayının son haftasında başlayan hasat sürüyor.

Bahçelerde hummalı çalışan üreticiler, yüksekliği 6 metreyi bulan ağaçlara merdivenle çıkarak büyük emekle ürettikleri hurmaları topluyor.

Ebatlarına ve kalitesine göre hurmaları kasalara yerleştiren üreticiler ürünün büyük bölümünü farklı illere satıyor.

Üreticiler kalan hurmaları ise farklı işlemlerden geçirerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor.

İlde hurmadan yılda ortalama 700 ton rekolte elde ediliyor.

"Katma değerini artırarak ürünümüzü değerlendirmeyi düşündük"

Bölgenin hurma üretiminde önde gelen noktalarından olan merkeze bağlı Başköy köyü sakinlerinin neredeyse tamamı cennet hurmasından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Köyün adeta gelir kapısı olan hurma için Başköy Baştacı Kadınlar Derneğince ürünün daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında bir kurutma serası oluşturuldu.

Serada yaklaşık 1,5 aylık süreçte kurutulan hurmalar, tüketicinin en çok tercih ettiği ürünler arasında başı çekiyor.

Baştacı Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Duman, AA muhabirine, köylerinde yılda yaklaşık 400 ton hurma yetiştiğini söyledi.

Köydeki bir büyüklerinin çeşitli aşamalardan geçirerek kuruttuğu hurmayı yöresel pazarlara çıkardıklarını anlatan Duman, "Kuru hurmanın çok tutulduğunu gördük. Bunun üzerine devlet katkılı bir kurutma tesisi açmak istedik. Katma değerini artırarak ürünümüzü değerlendirmeyi düşündük. Projemizi hazırladık ve onay aldı. Kurulan serada hurmaları kurutuyoruz." dedi.

Kuru hurmanın hazırlık süreciyle ilgili bilgi veren Duman, "Öncelikle hurmayı topluyoruz. Özellikle atıl dediğimiz çıkma hurmaları soyuyoruz. Kekikli kaynar suya batırıp asma işlemini yapıyoruz. Saplı olanları ipe bağlıyoruz. Sapsız olanları da file yardımıyla serada asıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay kuruma süresi oluyor." ifadelerini kullandı.

Duman, köyde her kadının hurma kuruttuğunu, bu yöntemin bölgedeki diğer köylerde de yaygınlaştığını aktardı.

Cennet hurmasından kuru hurmanın yanı sıra farklı ürünler de elde ettiklerini belirten Duman, "Pekmezini yapıyoruz. Kuru hurmayı kurabiyelere, keklere koyuyoruz. Normal yemesi de çok lezzetli bir ürün. Onun dışında reçeli ve marmelatı yapılıyor. Hurmanın kabuğundan sirke oluyor. Lokumu dahi yapılıyor." diye konuştu.

Köyde yaklaşık 25 yıldır hurma üreticiliği yapan Selim Yeşil ise hurma üretiminin köy halkına büyük bir gelir sağladığını kaydetti.

Hurmada bu yıl verimin iyi olduğunu aktaran Yeşil, şunları söyledi:

"Lezzetinin iyi olması bölgenin havasından kaynaklanıyor. Hurma alıcıları bile lezzetinin diğer hurmalardan farklı olduğunu anlatıyorlar. Hurmada hasat ekim ayının 20'sinden itibaren başlıyor, kasım ayının ortasına kadar sürüyor. Ağaçlar yüksek olduğu için toplaması zor bir meyve."

Yeşil, hurmayı en çok Eskişehir, Bursa ve İstanbul'dan gelen tüccarların satın aldığını belirtti.

Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor
Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor
Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor
Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor
Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor

Bilecik, Başköy, Hurma, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te hasadı süren hurma serada kurutularak sofralara ulaştırılıyor - Son Dakika
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