Bilecik'te hasta yakınının darp ettiği ambulans şoförü şikayetçi oldu - Son Dakika

Bilecik'te, acil çağrı numarasına gelen ihbarın ardından adrese giden ambulans şoförü, bölgeye geç gittiği gerekçesiyle hasta yakını tarafından darp edildi.
Alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Ambulans Servisinde görev yapan ambulans şoförü B.A, ihbar üzerine Kasımpaşa Mahallesi Çakırlar Sokak'taki bir hastanın evinin önüne gitti.
Hastayı almaya geç geldiği gerekçesiyle hasta yakını Y.Y'nin saldırısına uğrayan B.A, yanındaki sağlık çalışanlarıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Y.Y'yi emniyete götürdü.
Darp edilen B.A ise Y.Y'den şikayetçi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:27 - Kaynak: AA
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