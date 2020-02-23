Bilecik'te hastanelik olan 12 asker taburcu oldu - Son Dakika
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Bilecik'te hastanelik olan 12 asker taburcu oldu

7 saat önce

Bilecik'te akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 12 asker kısa bir süre sonra taburcu edildi.

Bilecik'te hastanelik olan 12 asker taburcu oldu, System.String[]

Bilecik'te akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 12 asker kısa bir süre sonra taburcu edildi. Askerlerin soğuk algınlığına bağlı rahatsızlandığı oraya çıktı.


Alınan bilgiye göre; Bilecik'te görevli askerlerden 12 kişi akşam yemeği sonrası rahatsızlandı. Kusma ve ishal şikayeti ile Bilecik Devlet Hastanesine getirilen askerler, burada tedavi altına alındı. 12 asker burada gördükleri tedavi ardından taburcu edilirken, yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda askerlerin soğuk algınlığına bağlı hastalandıkları ortaya çıktı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:41 Kaynak: İHA
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