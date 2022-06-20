Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Bilecik'te bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi ekiplerce çıkarıldı.
İsmetpaşa Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar durumu Bilecik Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 2 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna giren bir itfaiye eri, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, kontrollerinin ardından mahalle sakinlerine teslim edildi.
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