Bilecik'te havaların ısınmasıyla koyunların kırkılmasına başlandı

Bilecik'te hava sıcaklıklarının artmasıyla küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlar, koyunlarını kırktırmaya başladı.

Pazaryeri ilçesinde bağlı Gümüşdere köyünde küçükbaş hayvan sahipleri, her yıl haziran ayında koyunların serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için kırkma işlemi yapıyor.

Köye, Eskişehir'in İnönü ilçesinden gelen Emrah Akkaya ve Mustafa Pehlivan tarafından kırkılan yaklaşık 300 koyundan yün elde edildi.

Gümüşdere köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Rıdvan Demir, AA muhabirine, artan hava sıcaklıkları nedeniyle yünün koyunları bunalttığını belirterek, aynı zamanda koyunların sağlıklı gelişim için de kırkılmasının faydalı olduğunu aktardı.

Uzun zamandır küçükbaş hayvancılık yaptığını dile getiren Demir, "Eskiden evlenecek gençlere ilk olarak koyun yününe sahip olma şartı koşulurdu. Silikon ve elyaf çıkınca koyun yününe artık, bakan olmuyor. Bazen koyun yününü toplayan alıcılar geliyor. Yünleri neredeyse bedavaya veriyoruz. Para etmese de hayvan sağlığı için bu işi yapmak zorundayız." diye konuştu.

Akkaya da elektrikli makinesi sayesinde bir koyunu 4 dakikada kırktıklarını bildirdi.

Günde yaklaşık 300 koyunu kırkabildiklerini dile getiren Akkaya, "Pazaryeri ilçesinde bu işi yapan olmadığı için hayvan sahipleri bizden yardım istedi. Kırkma işleminden koyun başına 16 ila 20 lira arasında ücret alıyoruz." dedi.