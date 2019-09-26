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Bilecik'te "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" etkinliği

41 dakika önce

Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliğince "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te

Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliğince "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" etkinliği düzenlendi.


"Sağlıklı gelecek, sağlıklı nesiller" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Bilecik Edebali Ortaokulu ve Osmangazi Ortaokulu öğrencilerinden oluşan gruplar, okullarına bisikletle gitti.


Etkinlikte öğrencilere, bisikletle ulaşımın faydaları, ulaşımda uyulması gereken kurallar ve diğer yaya ile sürücülerin bisikletlilere karşı uymakla yükümlü olduğu kurallar anlatıldı.


Bir grup öğrenci, Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek Edebali Ortaokuluna giderken, diğer grup ise Beşiktaş Mahalle Muhtarlığı önünden Osmangazi Ortaokuluna ulaştı.


Bilecik Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, etkinliğe ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye bir belediyeyiz. Çocuklarımızla bu etkinlik vasıtasıyla sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek istiyoruz. Daha sağlıklı olmak için doğaya sıfır karbon salımı için çevreyi korumak ve duyarlı olmak için bisikletle okula gidiyoruz. Çocuklarımız da yoğun ilgi gösterdiler ve bizler de bu anlamda farkındalık oluşturarak hedefimizi gerçekleştirmiş olduk."

Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak ise Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar'ın da katıldığı etkinlikte, bisikletle ulaşımın önemini ve faydalarını anlatmak istediklerini kaydetti.

Osmangazi, Türkiye, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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