Bilecik'te hayıseverden sağlık çalışanlarına yemek ikramı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde esnaflık yapan Halil Narman, virüs sebebiyle hastanelerde teyakkuz halinde nöbet tutan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek destek oldu.



Duyarlı esnafın yapmış olduğu örnek davranışıyla yardımlaşma kültürünü harekete geçirmiş oldu. Yetkililer ve sağlıkçılar 'evinde kal lütfen' ikazıyla işi olmayanların, yaşlıların ve hastaların sokağa çıkmamasını tavsiye ediyorlar. İşte bu sağlık çalışanları hastanelerde sürekli nöbet tutarak ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalarak hizmet vermeye, hastalara bakmaya çalışıyorlar. Onların moralini yüksek tutmak için değişik kesimlerden çeşitli destekler gelme devam ediyor. Bu dayanışma ve güç birliği ruhu ile ilçede esnaflık yapan Narman Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesine giderek sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek örnek bir davranışta bulunmuş oldu



Sağlık çalışanları esnaf Halil Narman'a bu anlamlı ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettiler. - BİLECİK