Bilecik'te hem kulüpler hem de seyirciler isyan bayrağı çekti

Bilecik 1. Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakası olan 1299 Bilecik Kulübü-Bayırköyspor müsabakasının rakip takımın taraftar getirilmemesi kararına Bayırköyspor'dan tepki geldi. Bilecik gelelindeki ve kentteki takımlar Bilecik'te yaşanan stat sıkıntısı yüzünden isyan bayrağı çektiler.



12 Ekim Cumartesi günü İstasyon Sentetik Saha'da oynanacak olan 1299 Bilecik Kulübü - Bayırköyspor müsabakası valilikçe kentteki statların rakip takım seyircilerine uygunsuz olduğu gerekçesiyle müsabakaya misafir takım taraftarlarının alınmaması kararı verdi.



Bu karar sonrası Bayırköyspor As Başkanı Yaşar Kayadelen, alınan kararı kınayarak, "Büyük Bayırköyspor ailesi olarak şampiyonluk hedefi ile başlamış olduğumuz 2019-2020 futbol sezonunda hiçbir husumetimizin bulunmadığı aksine dostluk ilişkilerimizin olduğu 1299 Bilecik Kulübü ile yarın oynayacağımız müsabakada tribünlerin elverişli olmasına rağmen taraftarımızın stada alınmaması sebebini anlayabilmiş değiliz. Bizim stadımızda rakip takım taraftarları gelip takımlarına destek olabiliyor. Yoksa bu kural sadece Bayırköspor'a karşı mı geçerlidir sorusunu sormamak elde değil. Diğer takımlar için uygun görülmediği gerekçesiyle maç verilmeyen stada bizim için neden uygun görülmüştür. Biz bütün amatör kulüpleri maddi ve manevi imkansızlıklarla sevdamızın peşinde mücadele ederken niyetiniz destek olmak mı? yoksa köstek olmak mıdır. Çekin artık ellerinizi Bilecik futbolunun üzerinden. Biz Bayırköyspor Kulübü olarak büyük taraftarımızla birlikte yarın statta olacağız" dedi.



Öte yandan Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen imzalı kararda, Bilecik İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenlik Kurulu 17 Eylül 2019 tarihli Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ve üyelerin iştiraki ile toplanarak alınan kararda "Sorumluluk bölgenizdeki takımlar ile irtibata geçilerek 4. maddede yer alan İl Merkezi Edebali Stadyumunda yapılacak olan tadilat çalışması tamamlanıncaya kadar, üniversite kampüs alanında bulunan sentetik saha ile istasyon mahallesi sentetik sahasının veya merkez sentetik sahasının kullanılması, üniversite kampüs alanında bulunan sahanın kullanılması halinde; bu sahanın hem ev sahibi hem de takım taraftarları açısından gerekli fiziki şartlara haiz olmaması nedeniyle ev sahibi takım taraftarı bayanlar ve 13 yaş grubuna kadar çocuklar hariç olmak üzere her iki takım taraftarlarının seyrine kapalı olarak kullanılması, İstasyon Mahallesi Sentetik Sahasının veye Merkez Sentetik Sahasının kullanılması halinde ise taraftarların geliş gidişi için ayrı yollar ve girişler bulunmayışı, taraftarların ihtiyaçları için ayrı lavabo/tuvalet olmayışı, sporcular için ayrı soyunma kabini bulunmayışı, tribünlerde taraftarların ayrılması için fiziki olanakların yetersiz olması nedeniyle güvenlik zafiyeti oluşması kuvvetle muhtemel görüldüğünden, bu sahalarda oynanacak müsabakalarının misafir takım taraftarlarının seyrine kapalı olarak düzenlenmesi, bu müsabakaların rövanşının da aynı şekilde misafir takım taraftarlarının seyrine kapalı olarak düzenlenmesi, hükmü gereği takımların Bilecik iline taraftar organizasyonu yapamayacağını tebliğ edilmesi ve 1. Madde gereği yönetim kurulu üyeleri arasından belirleyecekleri isim ve irtibat bilgilerinin ve tebliğ tebellüğ belgelerinin 26 Eylül 2019 tarihine kadar Emniyet Müdürlüğümüz Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gönderilmesi hususunu" yer aldı.



Ayrıca Bilecikspor bu sorunlar yüzünden statların elverişli hale gelene kadar iç saha maçlarını deplasmanda oynama kararı almış, karar yetkililerce onaylanmıştı. - BİLECİK