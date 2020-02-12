Bilecik'te 'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi' verilecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te 'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi' verilecek - Son Dakika

Bilecik'te 'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi' verilecek

6 saat önce

Bilecik'te 'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi' verilecek.

Bilecik'te 'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi' verilecek, System.String[]

Bilecik'te 'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi' verilecek.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz yıl başlayan kodlama eğitimlerine bir yenisi olan 'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi' 2-30 Mart tarihleri arasında 5 haftada 4'er saatlik eğitimler şeklinde verilecek.


Konu hakkında açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim Taş, "'Herkes için Arduino ile Uygulamalı Kodlama Eğitimi' adıyla verilecek eğitimde, elektronik sensör ve ekipmanlarla arduino projeleri geliştirilerek hem sensör ve ekipmanların görevleri uygulamalı olarak anlatılacak, hem de öğrenilen kodlama becerileri geliştirilecek. Tüm meslek gruplarından kursiyerlere açık olacak eğitimde, kodlamanın ne olduğu, algoritma mantığı, programlamanın temelleri ve temel kontrol yapıları gibi konularda detaylı bilgiler verilecek. Son başvuru tarihi 28 Şubat olan kursla ilgili detaylı bilgiye BŞEÜ EDMEM'in internet sitesinden ulaşılabilir" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
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