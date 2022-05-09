Bilecik'te Hıdırellez kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Hıdırellez kutlamaları yapıldı

09.05.2022 12:04
Bilecik'te Hıdırellez kutlamaları yapıldı

Bilecik ve ilçelerinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bilecik ve ilçelerinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vali Kemal Kızılkaya, merkez ve ilçelerde gerçekleşen Hıdırellez kutlamalarına Ulupınar ve Selöz köylerindeki etkinliklere katıldı.

Bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Hıdırellez çatısı altında bizi birbirimize kavuşturan Rabbim, Hz. Hızır'ın yardımını ve Hz. İlyas'ın bereketini üzerimizden eksik etmesin. Toprağı bereketlendiren, gönüllere huzur veren Hıdırellez sevincini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Birlik ve beraberlik içerisinde pandemi sonrasında kavuştuğumuz bu günleri rabbim bir daha aratmasın." dedi.

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Hıdırellez, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te Hıdırellez kutlamaları yapıldı - Son Dakika


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