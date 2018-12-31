Bilecik'te Hırsızlık İddiası
2 saat önce
Bozüyük ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Bozüyük
ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden 7 ayrı hırsızlık ile cinsel istismar olayına karıştığı iddia edilen İ.K.(28), ekiplerin çalışması sonrası yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:01 Kaynak: AA
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