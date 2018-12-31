Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Hırsızlık İddiası

Bilecik'te Hırsızlık İddiası

2 saat önce

Bozüyük ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bilecik'te Hırsızlık İddiası, System.String[]
Bozüyük ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden 7 ayrı hırsızlık ile cinsel istismar olayına karıştığı iddia edilen İ.K.(28), ekiplerin çalışması sonrası yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:01 Kaynak: AA

Bozüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Hırsız İş Başındaydı

Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 19:02:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]