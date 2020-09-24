Bilecik'te içkili mekanlara gece baskını - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde asayiş ekiplerince ekipleri tarafından içkili mekanlara gece baskın düzenlendi. Ekiplerin şahıslara yaptığı GBT sorgusunun ardından, aranması ve yakalanması bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçe genelinde faaliyet gösteren içkili mekanlara gece baskını yapıldı. Düzenlenen baskında mekanlara Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında mekandaki kişiler maske ve mesafe kurallarına uyup uymadıkları yönünde de denetlendi. Karşılaşılan olumsuzluklar tutanak altına alınarak ilgili kurumlara iletildi. Ekiplerin içkili yerdeki şahıslara yaptıkları GBT sorgusu sonucunda aranması ve yakalanması bulunan şahıslar gözaltına alına alınırken, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe halkının refah ve huzuru için yasa dışı ve uygunsuz hiç bir eyleme müsaade edilmeyeceği ve denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi. - BİLECİK