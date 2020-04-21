Bilecik'te İçköy Mahallesi karantinaya alındı - Son Dakika

Bilecik'te İçköy Mahallesi karantinaya alındı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, birden fazla vatandaşta koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, birden fazla vatandaşta koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Bilecik Valiliği, Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi'nde yaşayan birden fazla vatandaşa yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, hastaların temaslı olduğu kişi sayısının da fazla olduğu belirtilerek, "İlimiz Bozüyük İlçesi İçköy Mahallesi, birden fazla Covid-19 vakasının olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 4 Mayıs saat 24.00'a kadar giriş-çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmıştır" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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