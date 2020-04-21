Bilecik'te İçköy Mahallesi karantinaya alındı - Son Dakika

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, birden fazla vatandaşta koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Bilecik Valiliği, Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi'nde yaşayan birden fazla vatandaşa yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, hastaların temaslı olduğu kişi sayısının da fazla olduğu belirtilerek, "İlimiz Bozüyük İlçesi İçköy Mahallesi, birden fazla Covid-19 vakasının olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 4 Mayıs saat 24.00'a kadar giriş-çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmıştır" denildi.