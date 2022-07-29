Alacak verecek meselesinde bir kişiyi ayağından vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alacak verecek meselesinde bir kişiyi ayağından vuran şüpheli tutuklandı

29.07.2022 14:05
Alacak verecek meselesinde bir kişiyi ayağından vuran şüpheli tutuklandı

Bilecik'te iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi ayağından pompalı tüfekle vurularak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi ayağından pompalı tüfekle vurularak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir çay bahçesinde meydana gelmişti. Almanya'dan ailesinin ikamet ettiği Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelen Cengiz Tetik (50), babasıyla birlikte ilçe merkezinde bir çay bahçesine oturdu. Çay içtikleri sırada aralarında bir arsa satışından dolayı alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Engin Doğuş elinde pompalı tüfekle çay bahçesine geldi. Cengiz Tetik sağ bacağına tek el ateş eden Engin Doğuş, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Şahıs, ardından Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştu. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengiz Tetik buradan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Babasını polislere teslim etti

Cengiz Tetik Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken ambulansın içinden babasının can güvenliğinden şüphe duyduğunu söylerken, polislere "Babamı yalnız bırakmayın, ona da bir şey yapabilirler" dediği duyuldu. Engin Doğuş, emniyetteki sorgusunun ardından bu sabah Gölpazarı Adliyesine sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Gölpazarı, Hisarcık, Almanya, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesinde bir kişiyi ayağından vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alacak verecek meselesinde bir kişiyi ayağından vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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