Bilecik'te İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Bilecik'te İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi avlusunda yer alan tarihi Orhangazi Camisinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlit okundu.

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi avlusunda yer alan tarihi Orhangazi Camisinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlit okundu.

Cuma namazı öncesinde tarihi camiye gelen vatandaşlar, şehitler anısında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği program, toplu dua yapılmasıyla sona erdi.

Cuma namazının ardından ikram yapıldı.

Bilecik Sağlık-Sen Şubesi Başkanı Süleyman Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitler için Cuma namazı öncesinde dua ettiklerini söyledi.

Şehit yakınlarına sabır dileyen Akyıldız, şöyle konuştu:

"27 Şubat'ta düzenlenen hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz için bugün mevlit programı düzenledik. O gün canımız ve yüreğimiz yandı. Ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diliyoruz."

Bilecik'te İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Şeyh Edebali, Bilecik, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:01 Kaynak: AA
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