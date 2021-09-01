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Bilecik'te ihracatı azalırken, ithalatı da arttı - Son Dakika

Bilecik'te ihracatı azalırken, ithalatı da arttı

01.09.2021 12:01
Bilecik'te ihracatı azalırken, ithalatı da arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı 2021 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik'te ihracatı azalırken, ithalatı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı 2021 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik'te ihracatı azalırken, ithalatı da arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te genel ticaret sistemine göre 2021 Temmuz ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 18 azalarak 9 milyon 490 bin dolar, ithalat yüzde 108 artarak 2021 temmuz ayında 8 milyon 28 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'de ise, temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,2, ithalat yüzde 16,8 arttı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bilecik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te ihracatı azalırken, ithalatı da arttı - Son Dakika Ekonomi


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