Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı

20.05.2022 19:33
Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı

Bilecik'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Alican Turnagöl (52) idaresindeki 59 ABS 286 plakalı tır, Vezirhan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yan yola devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Turnagöl için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turnagöl'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bozüyük- Bursa kara yolundaki kazada ise Hakan Kaya (32) yönetimindeki 16 MBU 23 plakalı tır, Aksutekke köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki araziye devrildi.

Kazada hafif yaralanan Kaya, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Bilecikli Bal Üreticisin Kovanlarını Ayılar Parçaladı Bilecikli Bal Üreticisin Kovanlarını Ayılar Parçaladı Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı
Kaynak: AA

Vezirhan, Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 19:38:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te iki ayrı kazada devrilen tırların sürücüleri yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement