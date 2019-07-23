Bilecik'te iki grup arasında kavga

Bilecik
'te iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
Bilecik Devlet Hastanesi
kavşağında karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Mehmet Ç, Halil İbrahim Ç. ve Ali T, darp sonucu yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanan Ali T'nin ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.