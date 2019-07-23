Son Dakika Haberleri: Bilecik'te iki grup arasında kavga
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Bilecik'te iki grup arasında kavga

18 dakika önce

Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Bilecik Devlet Hastanesi kavşağında karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Mehmet Ç, Halil İbrahim Ç. ve Ali T, darp sonucu yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanan Ali T'nin ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Devlet Hastanesi, Atatürk Bulvarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:14 Kaynak: AA
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