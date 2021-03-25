Bilecik'te iki gündür süren kar yağışı çiftçileri memnun etti - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 gündür devam eden kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Pazaryeri kent merkezinde ve köylerinde hızını arttıran kar ilçe merkezinde eridiği halde 20 santim Güde, Sarıdayı, Bozcaarmut ve Dülgeroğlu köylerinde 50 santimetreyi geçti.

İl özel idaresine bağlı ekipler yolların kapanmaması için mücadelelerine devam ediyor.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Pazaryeri ilçesinde çiftçilere sulama sistemleri satan Hüseyin Ünal, AA muhabirine yaptığı, "İlçemizde ocak, şubat aylarında ilçemize yağmayan kar, mart ayının sonlarına doğru çok güzel bir bereket oldu. Çiftçilerimizin de beklediği buydu. Yağan bu kar çiftçilerimiz için gübre demek, eskilerin de dediği gibi özellikle arpa ve buğdaylar için yatak, yorgan oldu. Çok bereketli bir ay yaşıyoruz 2 gündür yağıyor bir taraftan eriyor çiftçilerin istediği oluyor." dedi.