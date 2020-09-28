İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih E. idaresindeki 11 AAD 957 plakalı otomobil, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy mevkisindeki bir dinlenme tesisinden yola çıkmak isteyen Şerif Usta yönetimindeki 35 AH 8411 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şerif Usta ile diğer otomobildeki Fatih E, Ferdi E. ve Ferdi K'yı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Usta, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Usta'nın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.